26/02/2026 10:53

【預算迴響】EX.IO:會於企業將債券等資產代幣化後，快速上架相關產品

《經濟通通訊社26日專訊》香港合規持牌虛擬資產交易平台EX.IO指出，期待數字資產及代幣化相關政策快速轉化為業界動能，亦會於業界相關企業將債券等資產代幣化後，為投資者甄選、快速上架相關優質產品。



此外，公司見及政府正持續完善「監管框架+金融基建+場景應用+流動性支持」的相關多維度政策框架，相信做法能為數字資產乃至整個金融行業發展注入強大動能，機遇巨大。



EX.IO聯合創辦人兼行政總裁吳晨指出，正持續積極響應相關政策趨勢，並一直與不同機構探索及實現政府於各項政策中提到的代幣化業務場景，未來將持續以金融創新貢獻香港乃至全球代幣化業態，並持續豐富產品矩陣，為投資者帶來更多升值潛力佳且多樣的投資選擇。(rh)