26/02/2026 10:09

【預算迴響】大新:政府推出多項推動人工智能發展措施，長遠加強本港勞動市場在應用創新科技能力

《經濟通通訊社26日專訊》大新銀行總經理兼零售銀行處智能數據及數碼創新部主管蕭建邦表示，該行樂見政府在《2026年度財政預算案》中進一步推動「AI+」及建設國際創科中心的方向，為金融業深化創新應用及加速數碼轉型創造更有利的政策環境。在這些政策支援下，將更積極把握發展機遇，加快推動人工智能及大數據於銀行服務的實際落地，運用代理式AI強化個人化體驗，持續優化數碼平台，推動其由傳統服務平台轉型為「數碼私人助理」，適時向客戶提供貼心提示及建議，協助他們作出更明智的理財決策。



大新銀行總經理兼商業銀行部及個人理財業務拓展部主管謝永富表示，政府推出多項推動人工智能發展的措施，長遠能加強本港勞動市場在應用創新科技的能力，有助中小企業實踐升級轉型。近年，該行亦積極推出多項增值服務，例如網上平台「328營商大講堂」，專題活動及講座，為中小企提供最新行業資訊，包括了解如何運用人工智能降本增效，以應對市場轉變。(bn)