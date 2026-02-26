26/02/2026 11:12

【預算迴響】瑞銀:香港有空間通過發債為資本開支融資，以提升長期增長潛力

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波昨天在立法會發表2026-27年度《財政預算案》。正如瑞銀投行研究部早前的預測，2026/27財政年度的《財政預算案》整體財政收支在連續三年錄得赤字後，已恢復至溫和盈餘，並預計在即將到來的2026/27財政年度繼續保持盈餘。



瑞銀投資銀行高級亞洲經濟分析師鄧維慎(William Deng)指出，該行一直認為，香港維持著穩健的淨資產負債表，但近年來相較其他相仿經濟體在增長方面有所落後。因此，香港有空間通過發行債券為資本開支融資，以提升長期增長潛力。此外，香港亦有空間優化債券的幣種結構。人民幣計價債券目前仍僅占總債務的相對較小部分。因此，發行更多人民幣計價債券將有助於分散風險並提升效率。



政府亦將根據《外匯基金條例》，自1984年以來首次動用外匯基金中的1500億元用於北部都會區及其他基礎設施項目。在聯繫匯率制度下，外匯基金在全面覆蓋貨幣基礎、外匯基金票據及債券等之後的淨權益近年來增長迅速，僅在2025年就增加了超過2000億元，創下歷史新高。



鄧維慎說，該淨權益屬於政府資產，並會隨市場回報周期而波動。因此，將2025年部分年度收益用於支援長期增長潛力，有助於整體政府投資組合的多元化與優化，並減少進一步舉債的需要。未來需要重點關注的關鍵在於這些資本開支的效率。



*維持2026年3.3%的實際GDP增長預測*



他表示，政府預計2026年實際GDP增速將在2.5%-3.5%區間。該行維持3.3%的實際GDP增長預測，處於政府預測區間的上端，且高於市場共識。總體而言，該行認為在已高於共識的增長預測基礎上仍存在上行風險，未來將重點關注政府實際支出推進情況及潛在的產業周期變化。若經濟再次出現意外衝擊，該行認為政府仍可在必要時動用具韌性的財政儲備，提供逆周期支援。(bn)