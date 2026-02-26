26,500.69
-265.03
(-0.99%)
26,594
-164
(-0.61%)
高水93
8,860.49
-174.26
(-1.93%)
5,133.33
-127.17
(-2.42%)
2,166.80億
4,146.63
-0.60
(-0.014%)
4,726.87
-9.02
(-0.190%)
14,503.79
+27.92
(+0.193%)
2,617.10
-17.35
(-0.66%)
68,217.1600
+229.1200
(0.337%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0270
即時更新：26/02/2026 15:27
可賣空股票總成交
1,068.38億
主板賣空
188.23億
(17.618%)
半日數據，更新：26/02/2026 12:40
定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
即將公佈經濟數據
台灣-貨幣供應M2(年率)
即將公佈
26/02/2026 16:20
前值
5.00%
市場預測
--
台灣-貨幣供應M1B(年率)
即將公佈
26/02/2026 16:20
前值
4.85%
市場預測
--
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
