26/02/2026 14:51

【預算迴響】安永:歡迎預算案主動對接國家《十五五規劃》，使香港站在自身五年發展藍圖起點

《經濟通通訊社26日專訊》安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒表示，歡迎預算案主動對接國家《十五五規劃》，使香港站在自身五年發展藍圖的起點。這將有助香港更好融入國家發展大局，鞏固其作為國際金融、航運和貿易中心的地位，同時推動香港加快建設國際創新科技中心，吸引更多高端人才落戶發展。清晰的策略路線圖將進一步強化香港的競爭優勢，為未來增長奠定更穩健的基礎。



李舜兒續指，2025-26年度預算綜合盈餘達29億港元，而未來五年的綜合帳目亦預期可錄得盈餘，反映本港經濟持續穩健復甦及政府一貫堅守財政紀律。該行認為，要延續這股正面勢頭，政府仍需在惠及廣大市民、提供針對性支援及推動長遠經濟發展之間取得恰當平衡，其中包括審慎運用發債以支持長遠發展。安永樂見政府採納該行早前的建議，並進一步加強支援措施，以同時兼顧社會民生及提升香港長期競爭力。



安永香港及澳門稅務主管鄭傑燊說，特區政府計劃於2026年，就購買知識產權或其使用權的資本開支扣稅安排提交條例修訂草案，同時亦會檢視及優化研發開支的稅務安排。此等安排將對推動創新生態圈發展具重要意義，有助加強產業界、學術界與科研界之間的協作。該行尤其歡迎政府採納該行的建議，重新檢視現行研發開支的稅務安排。此舉有助促進跨境科研合作、推動技術轉移，並支持新興及未來產業的發展。(bn)