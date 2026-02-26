26/02/2026 11:48
《港元利率》港元拆息全線上升，一個月拆息報2.43厘
《經濟通通訊社26日專訊》港元拆息全線上升，而與樓按相關的一個月拆息連升兩日，報2.4322厘，升7.845基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.6厘，升2.321基點。
隔夜息報2.4175厘，升27.298基點；一周拆息升10.5基點，報2.4厘，兩周則升7.732基點，報2.4厘。長息方面，六個月拆息升0.476基點，報2.7872厘，一年期則升0.393基點，報2.88506厘。
港元匯價今日在7.8218-7.8168之間上落，最新報7.8211。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.4175
|+27.298
|一周
|2.4
|+10.5
|兩周
|2.4
|+7.732
|一個月
|2.4322
|+7.845
|兩個月
|2.58863
|+2.512
|三個月
|2.6
|+2.321
|六個月
|2.7872
|+0.476
|一年
|2.88506
|+0.393
