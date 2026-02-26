26/02/2026 09:11

【預算迴響】市建局︰計劃下半年推出加強版「招標妥」，將撥款不多於1億元作起動資金

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長發表的2026至27財政年度《財政預算案》中宣布，為減低樓宇維修工程的圍標風險，政府將會向市區重建局撥款3億元，讓市建局推出加強版「招標妥」服務，並資助業主使用「招標妥」的收費服務，籌組樓宇大維修工程。



市建局發言人表示，市建局感謝政府撥款，這筆資金可讓市建局有更堅實的基礎作出部署，並按計劃於下半年推出加強版「招標妥」。市建局現正與發展局敲定加強版「招標妥」服務的具體措施和執行細節，除提供更嚴謹的預審名單外，亦會為業主就聘請顧問和承建商提供專業意見及支援。」要達致以上目標，需要額外人力和財務資源制定加強版「招標妥」的新服務框架及科技應用等。



市建局預計，將以不多於1億元的撥款作為起動資金，提供加強版「招標妥」服務，讓制定新服務框架及機制的所需專才，以及設立新服務平台的硬件和軟件設施能適時到位；餘下的撥款將用作為使用「招標妥」服務的業主提供資助。市建局將全力配合政府推展加強版「招標妥」的工作，以期望新服務及平台於下半年落實，繼續為香港市民提供服務。(kl)