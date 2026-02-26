26/02/2026 09:52

【預算迴響】澳洲會計師公會建議推出「科技券」支持中小企數碼轉型

《經濟通通訊社26日專訊》新一份財政預算案昨日公布，當中預算案提及自企業遷冊在香港生效以來已初見成效，澳洲會計師公會稅務委員會聯席主席劉明揚建議，應善用遷冊制度，吸引海外企業來港設立或擴展業務，並加大推廣力度，向企業介紹相關細節。同時，政府應與預算案提及內地稅務機關磋商，清晰闡明如涉及遷冊公司集團下的內地企業，不會產生內地稅項。



對於預算案公布為落戶相關企業制訂促進產業和投資的優惠政策包，並就政策工具包括批地安排、財政資助或稅務減免，優惠稅率為半稅或百分之五，劉明揚認為稅率優惠力度吸引，有助吸引更多企業來港，為香港經濟帶來貢獻，期望政府早日公布更多實施細節落實推廣。



就政府債務佔GDP總值比率五年後將提升為19.9%，仍處於穩健水平。為支持包括北部都會區在內的基建發展，劉明揚建議考慮向國際投資者發行不同年期的債券，並為政府或私人組織為北部都會區基礎設施項目發行的債券的利息收入和處置收益提供免稅。



*推出類似「科技券」支持中小企數碼轉型*



公會大中華區稅務委員會聯席主席陳銘嚴建議重新推出類似「科技券」的資助計劃，為合資格的中小企提供40萬支持中小企提升科技數碼轉型和產業智能升級。另外就人工智能發展應用、培訓相關的資助提供20萬元的支持。此外，鑑於政府檢討及優化研發開支的稅務安排，以促進香港與大灣區經濟緊密融合，他建議擴大合資格研發開支範圍，涵蓋外判予大灣區企業的研發活動。



*建議每年調整薪俸稅免稅額以反映通脹*



公會歡迎政府積極推動創科發展，成立「AI+與產業發展策略委員會」，推動人工智能應用發展，配合國家人工智能+發展方向。稅務委員會委員趙健富建議將持續進修基金每名合資格申請人的資助額由現時的2.5萬元增加額外1萬元用於人工智能相關培訓，即每名合資格申請人的資助總額將達到3.5萬元。對於提升基本免稅額及單親免稅額由13.2萬增加至14.5萬元，已婚人士免稅額由26.4萬增加至29萬元，公會表示歡迎提高基本免稅額，並認為定期調整有助市民舒緩生活壓力，趙健富建議政府能每年調整薪俸稅免稅額，以反映通脹。



除了跨境安老醫療補貼試行安排，政府亦可考慮把供養父母及祖父母免稅額的條件延伸至居於在大灣區安老的香港永久居民父母及祖父母，在鼓勵灣區養老同時，亦可為子女納稅人提供免稅額。



在鞏固香港作為資產及財富管理中心方面，稅務委員會委員林俊銘表示，政府在財政預算案中提到會優化稅制，並提出新建議，例如將「基金」的定義擴大至涵蓋特定的單一投資者基金，這非常符合資產管理及家族辦公室行業的需求，相信會受到業界普遍歡迎。



此外，財政預算案亦建議將貴金屬及特定大宗商品納入符合稅務優惠資格的投資項目，可配合「大宗商品貿易商」稅務優惠，以吸引更多資金投資商品相關行業，亦有利於實體經濟，例如物流業。期望政府在推行相關建議時，就有關細節充分諮詢業界，包括「特定」單一投資者基金的定義、特定大宗商品的範圍等。(kl)

