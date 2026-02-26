26/02/2026 14:08

【預算迴響】環聯︰欣見政府鞏固加強香港信貸系統及金融基建的決心

《經濟通通訊社26日專訊》環聯歡迎財政司司長陳茂波於《2026-27年度財政預算案》中發表的多項措施，相信能有效鞏固香港作為國際金融中心的地位、提升市場韌性並推動金融基建的數碼轉型。



環聯支持政府加強對放債人規管的措施。憑藉扎根香港40多年的豐富經驗，環聯將繼續因應監管政策，為業界提供相關服務及支援，以推動負責任借貸及維持香港金融體系的穩定。集團亦與財經事務及庫務局、香港金融管理局、香港銀行公會，以及更廣泛的金融服務機構保持緊密合作，攜手加強信貸風險管理，持續鞏固各界對香港消費者信貸市場的信心。



此外，集團支持政府提出加快主要金融基建的數碼轉型，從而提高相關服務的便利性及為市民帶來以用戶為本的體驗。當中包括對強制性公積金的改革，以及「積金易」平台（eMPF）的持續推展。隨著金融服務日益數碼化，完善的數據管理機制及有效的身份驗證不但對保障消費者及企業至關重要，同時亦是維持市場信心及推動數字經濟穩健發展的重要基礎。環聯憑藉領先的分析技術及以消費者身份為本的相關專業等優勢，能為有關措施作出實質貢獻。



環聯亞太區總裁兼香港區行政總裁林嘉儀表示，集團欣見政府鞏固加強香港信貸系統及金融基建的決心。一個具韌性且共融的金融生態系統，有賴於可信的數據、安全的身份認證，以及可靠的信貸機制。作為全球資訊公司及香港領先的信貸資料服務機構，環聯致力透過先進的數據和創新解決方案，確保每位消費者都能在市場上獲得可靠及安全的評估。集團將持續深化與政府及金融業界的合作，攜手共建更可信賴且可持續的金融生態系統，惠及社會各界。(kl)