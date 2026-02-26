26/02/2026 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價升93點子，兩連升報6.9228，續創近34個月高
《經濟通通訊社26日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9228，較上個交易日升93點子，兩連升，續創2023年5月11日以來近34個月新高，上個交易日報6.9321。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9228
|-93.00
|1歐元/人民幣
|8.1462
|+110.00
|100日圓/人民幣
|4.4208
|-180.00
|1港元/人民幣
|0.8856
|-5.40
|1英鎊/人民幣
|9.3391
|+216.00
|1澳元/人民幣
|4.9024
|+291.00
|1紐元/人民幣
|4.1268
|+138.00
|1新加坡/人民幣
|5.4618
|+68.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9211
|-26.00
|1加元/人民幣
|5.0382
|-5.00
|1人民幣/林吉特
|0.5631
|-1.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2045
|+785.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.2975
|-119.00
|1人民幣/韓元
|207.3700
|-166.00