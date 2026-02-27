26/02/2026 17:07

【ＡＩ】華為雲碼道公測版發布，覆蓋代碼生成等AI編程技術

《經濟通通訊社26日專訊》華為雲碼道(CodeArts)代碼智能體公測版今日正式發布。據了解，該智能體被定位為「實幹派AI研發專家」，旨在通過AI技術生成符合企業生產標準的高質量代碼，以縮短軟件開發周期並減少潛在缺陷。



據介紹，該版本為開發者和企業提供具備工程化能力的智能編碼解決方案，集代碼大模型、IDE、自主開發模式為一體，覆蓋代碼生成、研發知識問答、單元測試用例生成、專家技能Skills、Codebase代碼庫索引、規範驅動開發等AI Coding技術。



同時，該版本接入開源模型GLM-5.0、DeepSeek-V3.2以及華為自研模型，並提供鴻蒙的專屬模型，可為開發者提高研發效率，提供智能化編碼體驗。(wn)