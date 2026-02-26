26/02/2026 09:35

【聚焦人幣】人民幣中間價續創近34個月高，即期開市升122點子報6.8550

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.9228，較上個交易日升93點子，兩連升，續創2023年5月11日以來近34個月新高，較市場預測偏弱約620點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開122點子，報6.8550，上個交易日即期匯率收盤報6.8672。



隔夜美元震盪回落，而人民幣即期升值速度加快，使得籃子和供求均有利於中間價繼續上行。市場人士指出，美國關稅政策變化短期內對中國出口形成一定利好。不過隨著人民幣擴大升勢，市場結匯意願不減，這或促使監管出手放緩人民幣升勢。



高盛最新觀點稱，美國最高法院上周五的裁決可能會降低中國輸美商品的關稅約5%；此外特朗普在第一季度末之前對中國輸美商品加徵301條款關稅的可能性較低，這有利於人民幣匯率表現。(jq)