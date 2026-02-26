26/02/2026 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收升275點子，三連升報6.8397，創35個月新高

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8397，較上個交易日4時30分收盤價大升275點子，三連升，創2023年3月23日以來35個月新高，全日在6.8310至6.8553之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升171點子，報6.8371。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9228，較上個交易日升93點子，兩連升，續創2023年5月11日以來近34個月新高，較市場預測偏弱約620點。



​​​​​​市場人士指出，中間價續呈現較強維穩信號，但隨著即期連續升值，市場的結匯意願進一步被激發，另外中美第六輪談判即將進行，加上今年中美高層可能互訪，這些都有利於提振市場信心。



一外資行交易員表示，每次中美談判前，似乎人民幣都偏升值，人民幣升的點數看似不少，但橫向看百分比並不突出。期權波動率有所上升，但整體還在低位。



廣發證券預計，2026年人民幣匯率單邊趨勢較過去兩個季度有所收斂，雙邊特徵有所加強，但年度仍維持小幅升值的趨勢。(jq)