26/02/2026 09:26

【ＡＩ】小鵬人形機器人全鏈條量產基地落地廣州，目標年底規模量產

《經濟通通訊社26日專訊》小鵬汽車(09868)微信公眾號昨晚發文稱，在當天召開的廣州市高質量發展大會上，小鵬人形機器人全鏈條量產基地作為天河區重點「開門紅」項目正式提報。會上，天河區委書記譚明鶴表示，將「推動小鵬機器人製造工廠等30個項目一季度新開工，中國人工智能產業園等207個續建項目加快施工」。



文章指，當天上午，廣棠科創城具身智能產業園建設項目舉行開工儀式。小鵬汽車作為核心意向合作單位出席儀式，並與天河區人民政府正式簽署戰略合作框架協議，雙方將攜手推動具身智能產業發展。



據介紹，小鵬人形機器人全鏈條量產基地將落地於廣棠科創城具身智能產業園。該產業園總建築面積約11萬平方米，將重點構建「科創+智造」融合發展的「人工智能+」創新產業生態。其中，一期工程將建設高標準機器人廠房、動力站房及相關配套設施，為小鵬高階人形機器人產業化提供關鍵載體與基礎支撐。



小鵬汽車董事長CEO何小鵬表示，「2026年年底，小鵬目標全球第一個規模量產的高階人形機器人」。(sl)