26/02/2026 09:03

【特朗普當政】特朗普擬要求科技巨企簽承諾自行承擔數據中心電力成本

《經濟通通訊社26日專訊》美國總統特朗普下周將在白宮召集科技業高層，要求他們簽署承諾，保證其公司將承擔高耗能數據中心的電力成本。



白宮發言人Taylor Rogers周三（25日）表示，來自亞馬遜、Meta、微軟以及Alphabet在內的企業代表，預計出席3月4日與特朗普舉行的活動。受邀名單還包括xAI、甲骨文以及OpenAI。他稱：「根據這項大​​膽的倡議，這些大型企業將為新的AI數據中心自行建造、引入或購買電力供應，確保隨著用電需求的增長，美國人的電費帳單不會上漲。」



儘管承諾將不具約束力，也缺乏法律效力，但政府官員認為，正式且公開的承諾有助於問責，並為擔心數據中心快速擴張可能帶來環境損害，以及電費上漲的消費者提供一定保證。(rc)