26/02/2026 13:45

【外圍經濟】Salesforce營收展望不溫不火，未能緩解市場對AI帶來的擔憂

《經濟通通訊社26日專訊》Salesforce新財年營收展望不溫不火，加劇投資者對於這家客戶管理軟件巨企在人工智能(AI)時代，可能被新競爭對手搶走市場的擔憂。



Salesforce周三（25日）盤後公布財報，截至2027年1月財年的營收預計約為460億美元，基本符合分析師的預估，但未能打動投資者。



Salesforce已成為華爾街擔憂AI衝擊傳統軟件廠商的案例。過去一年，該公司股價下跌約37%，投資者擔心AI將降低開發競品的門檻，並削弱Salesforce的定價能力。



CEO Marc Benioff在聲明中表示，公司正穩步邁向在2030財年實現630億美元年度營收的目標，高於華爾街預計的603億美元。(rc)