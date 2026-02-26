26,496.72
-269.00
(-1.01%)
26,595
-163
(-0.61%)
高水98
8,859.18
-175.57
(-1.94%)
5,133.38
-127.12
(-2.42%)
2,169.31億
4,146.63
-0.60
(-0.014%)
4,726.87
-9.02
(-0.190%)
14,503.79
+27.92
(+0.193%)
2,617.10
-17.35
(-0.66%)
68,148.7200
+160.6800
(0.236%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0270
恒生指數
26,496.72
-269.00
(-1.01%)
期指
高水98
26,595
-163
(-0.61%)
國企指數
8,859.18
-175.57
(-1.94%)
科技指數
5,133.38
-127.12
(-2.42%)
大市成交
2,169.31億
股票
1,960.60億
(90.379%)
窩輪
65.92億
(3.039%)
牛熊證
142.79億
(6.582%)
26/02/2026 15:27
可賣空股票總成交
1,068.38億
主板賣空
188.23億
(17.618%)
26/02/2026 12:40
上証指數
成交：10,671.99億
4,146.63
-0.60
(-0.014%)
滬深300
4,726.87
-9.02
(-0.190%)
深証成指
14,503.79
+27.92
(+0.193%)
MSCI中國A50
2,617.10
-17.35
(-0.66%)
比特幣
資料由Binance提供
68,148.7200
+160.6800
(0.236%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0270
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
美元匯率-最大跌幅
CNY 美元/人民幣
6.8439
-0.0241
-0.351%
TWD 美元/新台幣
31.2500
-0.0191
-0.061%
NZD 紐元/美元
0.5996
-0.0003
-0.055%
26/02/2026 15:26
最新重要數據
歐元區-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.70%
公佈日期
25/02/2026 18:00
台灣-失業率
公佈值
3.36%
公佈日期
25/02/2026 16:00
德國-國內生產總值(年率)
公佈值
0.40%
公佈日期
25/02/2026 15:00
