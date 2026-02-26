26/02/2026 14:43

【特朗普當政】IMF：美國應調整經濟政策，避免負面外溢效應

《經濟通通訊社26日專訊》國際貨幣基金組織(IMF)表示，美國應調整經濟政策，這將能更好地推進美國政府的目標，而不會造成「負面的外溢效應。」



該基金周三在（25日）報告中表示，政策包括以基於目的地的消費稅取代關稅，並轉向以技能為基礎的移民制度。



在記者會上，IMF總裁格奧爾基耶娃表示，IMF和特朗普政府一樣，也對美國貿易和經常帳赤字的規模感到擔憂。她認為解決外部失衡問題將對美國和全球經濟都有利，並補充說，導致這些失衡的政策扭曲應予以消除。



IMF預計，提高關稅將在短期內小幅收窄美國貿易逆差，但到2026年初，個人消費支出物價指數將被推高約0.5個百分點，產出水平也將下降。(rc)