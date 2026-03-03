27/02/2026 15:05

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 花旗預期香港2024年GDP增長3.2%

▷ 政府未來五年資本赤字因基建投資持續

▷ 2026年3月財政儲備預計達6793億港元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社27日專訊》花旗研究報告指出，香港2026/27年度財政預算案確認復甦擴大，經歷多年赤字後重返營運盈餘。盈餘受金融活動及利得稅稅收強勁支持。雖然財政儲備預計保持穩定，但未來五年資本赤字料持續，因創新、科技及基建發展需大量投資，政府將增加發債及從外匯基金調撥資本。該行對香港經濟復甦擴大持正面看法，預期今年香港GDP增長3.2%，與政府2026年GDP預測範圍的2.5%至3.5%一致。該行預計2026年3月31日財政儲備為6793億港元。近年快速動用累積財政儲備，預計未來五年儲備維持約10個月政府開支水平。該行指出，香港2026/27年度財政預算案顯示重返營運盈餘，受金融活動及利得稅稅收強勁推動。這標誌近年赤字的重大轉變。該行預期財政儲備保持穩定，財政轉移及發債將支持持續資本開支，用於長期發展項目。另外，政府透過將債券基金盈餘及外匯基金投資收入轉移至北部都會區項目及其他資本開支，整合資金。此策略性重新配置旨在推動未來經濟增長。同時，公共債務發行將增加，綠色及基建債券借貸上限提高。整體債務佔GDP比率預計為14.4%至19.9%，維持可控水平。同時，預算案包括適度、針對性的一次性紓緩措施，以及為個人及社會福利受惠者加強稅務寬減。該行指出，注意到為餐飲、大眾零售及中小企等落後行業提供流動性援助，旨在提升競爭力及促進數碼轉型。此支持至關重要，鑑於勞動市場復甦不均及AI對勞動密集行業的潛在影響。(kl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。