27/02/2026 17:27

《外圍焦點》英倫銀行首席經濟學家發表演講，美國公布PPI等數據

《經濟通通訊社27日專訊》美股昨日走低，英偉達(US.NVDA)優於預期的財報未能扭轉投資者對AI市場前景的恐慌。英偉達重挫5.5%，納指挫逾1%。道指收市微升17.05點或0.03%，報49499.2點；標指跌37.27點或0.54%，報6908.86點；納指跌273.69點或1.18%，報22878.38點。港股方面，恒生指數收市報26630，升249點或0.9%，成交2884億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾就英美經濟發表演講。



數據方面，今晚9:00pm，德國公布2月消費者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.5%，年率升幅料由2.1%收窄至2%。9:30pm，美國公布1月生產者物價指數，月率升幅料由0.5%收窄至0.3%，年率升幅料由3%收窄至2.6%。10:45pm，美國公布2月芝加哥採購經理人指數，料由54降至52.1。(wa)