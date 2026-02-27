26,630.54
+249.52
(+0.95%)
4,162.88
+16.25
(+0.392%)
4,710.65
-16.22
(-0.343%)
14,495.09
-8.70
(-0.060%)
66,708.3900
-776.8000
(-1.151%)
5,175.4300
-8.6600
-0.167%
27/02/2026 17:05
美元兌瑞郎報0.7731，瑞士第四季GDP按年升0.7%
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|97.697
|97.791
|-0.094
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|156.15/19
|156.00/04
|156.12/16
|歐元/美元
|1.1807/11
|1.1814/18
|1.1798/02
|英鎊/美元
|1.3493/97
|1.3495/99
|1.3481/85
|美元/瑞郎
|0.7729/33
|0.7723/27
|0.7740/44
|美元/加元
|1.3671/75
|1.3669/73
|1.3681/85
|澳元/美元
|0.7112/16
|0.7121/25
|0.7104/08
|紐元/美元
|0.5984/88
|0.5988/92
|0.5979/83
|美元/人民幣
|6.8572/76
|6.8551/55
|6.8411/15
|美元/港元
|7.8249/53
|7.8236/40
|7.8236/24
*上述報價只供參考用