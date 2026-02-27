26,630.54
+249.52
(+0.95%)
4,162.88
+16.25
(+0.392%)
4,710.65
-16.22
(-0.343%)
14,495.09
-8.70
(-0.060%)
66,739.8100
-745.3800
(-1.105%)
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|97.740
|97.791
|-0.051
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|156.07/11
|156.15/19
|156.12/16
|歐元/美元
|1.1793/97
|1.1807/11
|1.1798/02
|英鎊/美元
|1.3482/86
|1.3493/97
|1.3481/85
|美元/瑞郎
|0.7729/33
|0.7729/33
|0.7740/44
|美元/加元
|1.3669/73
|1.3671/75
|1.3681/85
|澳元/美元
|0.7112/16
|0.7112/16
|0.7104/08
|紐元/美元
|0.5985/89
|0.5984/88
|0.5979/83
|美元/人民幣
|6.8580/84
|6.8572/76
|6.8411/15
|美元/港元
|7.8244/48
|7.8249/53
|7.8236/24
*上述報價只供參考用