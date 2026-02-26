27/02/2026 07:50

《國金頭條》英偉達業績報喜仍瀉5.5%，AI恐慌累納指跌逾1%

《經濟通通訊社27日專訊》美股周四（26日）走低，英偉達優於預期的財報未能扭轉投資者對AI市場前景的恐慌。英偉達重挫5.5%，納指挫逾1%。



道指收市微升17.05點，或0.03%，報49499.2點；標指跌37.27點，或0.54%，報6908.86點；納指跌273.69點，或1.18%，報22878.38點。



英偉達(US.NVDA)公布的第四季營業額達681.3億美元，每股盈利為1.62美元，雙雙勝過華爾街預期。然而，投資者重新審視龐大AI支出與實際回報的合理性，導致其股價績後急挫5.5%。



這股跌勢更引發骨牌效應，拖累博通(US.AVGO)、應用材料(US.AMAT)等同業重挫超過3%。此外，特斯拉(US.TSLA)跌2.1%，蘋果(US.AAPL)跌0.5%，谷歌(US.GOOGL)跌1.9%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.3%，AMD(US.AMD)跌3.4%。



經濟數據方面，美國勞工部公布截至2月21日當周的新領失業救濟人數微升至21.2萬人，但仍優於市場預期的21.5萬人，反映整體就業市場並未大幅轉弱。



*金價窄幅交投現回吐壓力*



現貨黃金表現堅挺，一度突破5200美元關口，其後於5192至5197美元區間窄幅交投，日內升幅約0.6%。紐約期金則面臨輕微回吐壓力，下跌0.2%，報每盎司5213美元。



美匯指數延續震盪上落走勢，報約97.79水平，升約0.15%。美元兌日圓表現反覆，匯價一度上試156.5，日內報156.1，微跌0.1%。歐元兌美元匯價維持在1.18附近窄幅上落，日內報1.1798，跌0.09%。



紐約期油升0.06%，報每桶65.46美元；布蘭特期油升0.4%，報每桶71.01美元。(jf)