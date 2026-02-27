27/02/2026 08:48

【ＡＩ】數據指國產AI大模型月度使用量首次超越美國，稀宇M2.5模型居冠

《經濟通通訊社27日專訊》根據人工智能(AI)模型服務平台OpenRouter最新數據顯示，中國的AI令牌(tokens)需求大爆發，本月使用量急增1.3倍，首次超越美國，佔據開源模型上榜首，並在全球前五名中霸佔三席。



其中，MiniMax稀宇科技(00100)開發的M2.5模型，2月的令牌使用量為4.55萬億個，排行榜首；緊隨其後的是月之暗面(Moonshot AI)，上個月發布的Kimi K2.5模型，令牌使用量為4.02萬億個；其他前五名的模型分別來自美國的Google DeepMind、DeepSeek（深度求索)和美國的Anthropic。(vs)



