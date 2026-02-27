27/02/2026 16:50

《本港經濟》金管局：今年1月港元存款升1.3%，人民幣存款升3.5%

《經濟通通訊社27日專訊》金管局發表統計數字顯示，認可機構的存款總額在2026年1月份下跌0.1%，其中港元存款上升1.3%，外幣存款則下跌1.1%，主要反映企業資金流動。



香港人民幣存款在1月份上升3.5%，於1月底為9939億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於1月份為10164 億元人民幣，而12月份為11774億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。



1月份貸款與墊款總額上升1.1%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在1月份分別上升0.7%及2.2%。由於港元存款的升幅較港元貸款的升幅大，港元貸存比率由12月底的72.9%，下跌至一月底的72.3%。



1月份港元貨幣供應量M2及M3均上升1.1%，與去年同期比較均上升3.8%。一月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升2.6%，與去年同期比較上升16.9%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於一月份均沒有明顯變動，與去年同期比較，M2及M3分別上升9.9%及9.8%。(ul)