27/02/2026 11:57

中銀香港協助印度尼西亞政府發行離岸人幣債券，首次參與其歐元公募債券發行

《經濟通通訊社27日專訊》中銀香港(02388)再度獲委任為印度尼西亞政府債券發行的聯席 牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，成功協助印度尼西亞政府發行離岸人民幣及歐元雙幣種債券。此次發行是印度尼西亞政府再次在香港發行點心債，亦是中銀香港首次參與印度尼西亞政府的歐元公募債券發行。中銀香港亦擔任此次離岸人民幣債券發行的結 算交割行。



此次債券發行規模約為311億元人民幣，包括92.5億元人民幣及27億歐元，為該行迄今承銷規模最大的東南亞債券發行。債券品種包括3年期45億元人民幣、5年期35億元人民幣、10年期12.5 億元人民幣、8年期12億歐元、12年期8億歐元及20年期7億歐元，定價利率分別為2.45%、2.65%、3.05%、MS+150基點、MS+165基點及MS+195基點。此次債券發行的訂單總值分別達170.4億元人民幣及94.8億歐元，訂單倍數分別高達1.84倍及3.51倍，吸引了來自美國、歐洲及亞洲的優質投資者。此次人民幣債券通過香港金管局的債務工具中央結算系統，並連同歐洲清算系統 (Euroclear)及明訊銀行清算系統(Clearstream)進行跨境結算。歐元債券則通過歐洲清算系統及明訊銀行清算系統進行結算。



中銀香港副總裁王化斌表示，該行非常榮幸再次協助印度尼西亞政府發債，支持其拓展國際融資渠道。此次雙幣種發行不僅彰顯中銀香港作為中國銀行集團東南亞區域總部優勢，成功展現了與雅加達分行聯動的成果，更是印度尼西亞政府對 中銀香港跨幣種、跨市場綜合服務能力高度信賴的證明。



他表示，此次發行成功吸引全球投資者的廣泛關注及積極參與，印證了國際市場對印度尼西亞主權信用的高度認可。同時，這亦有助進一步豐富香港的離岸人民幣及歐元債券產品生態，為投資者提供更多的貨幣選擇，為香港、東南亞及歐洲金融市場的互聯互通注入新動力。(bi)