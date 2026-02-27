27/02/2026 19:25

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 加拿大央行副總裁科齊茨基下周一晚發表演講

▷ 美國下周一公布2月製造業PMI及ISM指數

▷ 澳洲、德國、英國下周一公布製造業PMI數據 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社27日專訊》加拿大央行副總裁發表演講，及美國公布製造業PMI等數據，料為下周一（2日）市場焦點。*澳洲央行助理總裁發言，澳洲、德國及英國公布製造業PMI*下周一南韓假期休市。各國重要經濟活動方面，日本央行副總裁冰見野良三在和歌山發表演講並舉行新聞發布會。經合組織(OECD)2026年春季金融市場周舉行（至6日）。本港時間下周一晚8:30pm，英倫銀行貨幣政策委員會委員泰勒在挪威央行參與專題討論；同一時間，澳洲央行助理總裁亨特在挪威央行會議上發言。10:00pm，歐洲央行總裁拉加德在國際婦女節活動致歡迎辭；同一時間，加拿大央行副總裁科齊茨基發表演講。數據方面，下周一6:00am（本港時間．下同），澳洲公布2月製造業採購經理人指數。4:55pm，德國公布2月製造業採購經理人指數。5:30pm，英國公布2月製造業採購經理人指數。10:45pm，美國公布2月製造業採購經理人指數。11:00pm，美國公布2月ISM製造業指數，料由52.6降至51.8。在本港，下周日（1日）公布業績的公司有:攜程集團-S(09961)等。下周一公布業績的公司有:MINIMAX-WP(00100)、十方控股(01831)、和譽-B(02256)、塗鴉智能-W(02391)等。下周二（3日）公布業績的公司有:創科實業(00669)等。下周三（4日）公布業績的公司有:統一企業中國(00220)、山水水泥(00691)等。下周四（5日）公布業績的公司有:京東物流(02618)、京東健康(06618)、京東集團-SW(09618)、嗶哩嗶哩-W(09626)等。下周五（6日）公布業績的公司有:中興通訊(00763)、科濟藥業-B(02171)等。此外，明日佳鑫國際資源(03858)將有基石投資者持股解禁，下周一奧克斯電氣(02580)將有基石投資者持股解禁。(wa)