27/02/2026 14:22

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 港府2025財年綜合帳目提早錄29億元盈餘

▷ 2026至2030財年計劃年均發債1940億港元，債務佔GDP升至19.9%

▷ 財政儲備預計覆蓋約10個月支出，佔GDP比例降至17.3% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社27日專訊》新一份財政預算案表示，本港2025財年政府綜合帳目提早錄29億元盈餘，評級機構惠譽認為，預算案顯示出港府更具增長導向的財政立場，雖然政府借貸增加，但其中期公共財政緩衝較高，2025財年經營帳目盈餘恢復速度快過預期，為稅收優惠和增加基礎建設支出創造了空間。惠譽認為，香港近期財政表現優於預期，主要受周期性收入增長推動，而非稅基結構性擴大所致。政府若能繼續推動財政赤字削減及中期強勁增長，將有助於控制評級下行風險。不過，惠譽提醒，若香港財政緩衝能力下降，債務佔GDP比率上升，將削弱其信用狀況，並使經濟更容易受到衝擊。惠譽認為，港府財政表現好過預期，使政府得以透過免稅額及寬減，向家庭及企業提供更多支援，2026財年隱含收入減少約佔GDP 0.4%，港府增加收入措施有限，主要變化將1億元住宅物業印花稅稅率提高，當局又預期，實施經合組織(OECD)的「侵蝕稅基及轉移利潤2.0」方案將從2027財年起，每年帶來約150億元額外收入。惠譽提到，儘管有一次性資源轉移，借貸仍會增加，以配合大型計劃資本開支，港府計劃2026財年至2030財年平均每年發行債券1,940億港元，高於去年預算案顯示，2025財年至2029財年期間的平均發行量為1770億港元，這將使財政債務佔GDP的比重從14.4%升至19.9%，並提及香港財政儲備依然可觀，預計足以覆蓋約10個月的支出，而儲備佔GDP的比重將從2025財年政府估計的19.7%及疫情前41%的高峰，降至2030財年的17.3%。(bn)