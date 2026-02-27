27/02/2026 11:38
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息報2.41厘
《經濟通通訊社27日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息報2.41321厘，跌1.899基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.58363厘，跌1.637基點。
隔夜息報2.55191厘，升13.441基點；一周拆息升1.179基點，報2.41179厘，兩周則升1.179基點，報2.41179厘。長息方面，六個月拆息跌5.428基點，報2.73292厘，一年期則跌4.405基點，報2.84101厘。
港元匯價今日在7.8235-7.8218之間上落，最新報7.8236。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.55191
|+13.441
|一周
|2.41179
|+1.179
|兩周
|2.41179
|+1.179
|一個月
|2.41321
|-1.899
|兩個月
|2.57512
|-1.351
|三個月
|2.58363
|-1.637
|六個月
|2.73292
|-5.428
|一年
|2.84101
|-4.405
