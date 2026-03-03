27/02/2026 11:04

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 香港2026-2027財年預算延續審慎財政政策

▷ 本財年實現盈餘29億港元，原預測赤字670億

▷ 印花稅收入預測995億港元，較前值增319億 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社27日專訊》彭博亞太區高級經濟學家朱懌就香港2026至2027年度《財政預算案》發表研究報告。朱懌表示，香港在2026-2027財年財政預算中延續審慎財政政策，特區政府更注重長期競爭力而非短期刺激。儘管在過去六年有五年出現赤字，財政已恢復小幅盈餘。此外，去年GDP增長強於預期的表現也降低了實施大規模刺激的必要性。隨著股市走強和樓市趨穩，2026年香港經濟應能保持穩健發展。*財政狀況改善提供更多支持經濟空間*特區政府預計截至3月31日的財政年度將實現財政盈餘29億港元，據測算相當於GDP的0.1%，而非此前預測的赤字670億港元。對於2026-2027財年，特區政府的目標是實現盈餘221億港元。股市持續向好推高了財政收入。特區政府表示2025-2026財年印花稅收入可能達995億港元，較去年預測值高出319億港元。財政狀況改善為政策制定者提供了更多支持經濟的空間，但除主要針對中產家庭的稅收優惠外，本次預算案並未推出其他重大「派糖」措施。特區政府表示，基本免稅額及單親和已婚人士免稅額的提高將惠及超過200萬納稅人，為他們總共節約稅款90億港元以上。*預計今年香港經濟增長3.4%*朱懌表示，政策重心已轉向依托人工智能引領的技術企業構建未來成長引擎，與將科技自立自強列為首要任務的國家「十五五」規劃主動對接。特區政府將成立並領導一個委員會，以促進人工智能在各行業和公共部門的應用。特區政府還將追加資金支持創新和新興產業，同時加強金融及相關服務，為高速成長的中國科技企業提供支持。股市復甦加上樓市初現復甦跡象提振了市場信心，預計將支持2026年香港經濟保持穩健成長。彭博預計今年香港經濟將成長3.4%，接近2025年的增速3.5%，貼近政府2.5%-3.5%預測區間的上限。2025年GDP強勁增長體現了信心回升帶動的消費支出反彈。與DeepSeek類似的技術突破相關的樂觀情緒推高了股市，許多內地科技公司都在香港市場上市。樓價觸底反彈同樣提振了市場信心。對外方面，儘管面臨美國加徵關稅的不利因素，人工智能相關設備仍推動了出口增長。除上述因素外，隨著聯儲會預期將放鬆政策，本地利率應有更大下行空間，這對樓市來說又是一個利好，但中國內地需求的疲軟以及中美關稅與非關稅摩擦帶來的不確定性依然對前景構成下行風險。(kl)