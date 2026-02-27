27/02/2026 12:47

《理財觀點》巴菲特籲審慎看待6類投資，科技股、虛擬貨幣榜上有名

《環富通基金頻道27日專訊》「股神」巴菲特近年不時重申其投資理念，警告投資者需審慎評估六類高風險資產，包括科技初創企業、特斯拉(US.TSLA)、虛擬貨幣、衍生工具、黃金及航空股。



重溫巴菲特的投資哲學，他對科技初創企業及整個科技行業持審慎態度，儘管亞馬遜(US.AMZN)、蘋果(US.AAPL)等已成為家喻戶曉的名字，但他早年因市盈率(PE)過高及不確定性而保持距離。其「安全邊際」投資哲學強調低風險，但多數科技公司缺乏此保障。值得注意的是，巴郡於2024年減持價值800億美元的蘋果股份，反映其保留態度。



即使特斯拉近年爭議不斷，巴菲特從未考慮投資該股。他認為特斯拉股價過於投機，且行業創新迅速，單一品牌難突圍。行政總裁馬斯克的行事風格亦不符合巴菲特對穩健管理層的要求。



巴菲特多年來避開虛擬貨幣，直言不願投資不了解的領域。儘管巴郡曾投資巴西數字銀行Nu Holdings(US.NU)旗下虛擬平台，但金額佔比極小。



他將衍生工具視為「金融大殺傷武器」，因其複雜性及與2008年金融危機的關聯。他堅持風險規避原則，僅在嚴格控制下使用。



他稱黃金為「非生產性資產」，雖巴郡曾於2020年短暫投資巴里克黃金(US.B)，但數月後即撤資，反映對實物黃金價值存疑。



巴菲特強調，投資應專注於具穩定收益、強勁管理層及清晰價值的企業，而非追逐市場趨勢。其成功不僅源於精準眼光，更在於從失敗案例中汲取教訓，堅持價值投資原則。(hl)



