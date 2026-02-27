27/02/2026 10:02

【關稅戰】保德信：美關稅政策調整對經濟影響料有限，最深遠影響在於不確定性

《環富通基金頻道27日專訊》美國關稅政策正步入新階段。美國最高法院最近推翻了基於《國際緊急經濟權力法》的關稅措施，波及高達1.5萬億美元的進口商品，影響美國七成的關稅收入。美國政府隨即引用第122條款開徵15%的全球性關稅。保德信(PGIM)固定收益副主席、首席全球經濟師兼全球宏觀經濟研究主管Daleep Singh就美國關稅政策調整對經濟及市場的影響作出評論，涵蓋通脹、經濟增長及全球貿易格局的變化。



*美通脹率或回落提供放寬幣策空間，對經濟增長帶來提振效果*



特朗普政府改開徵15%的全球性關稅，以填補約八成被撤銷的稅項。Singh認為這項為期150天的新措施料僅屬權宜之計，時效剛好涵蓋至11月中期選舉前夕，預計其後將由第232條款或第301條款下的措施接棒取代。



關稅形式的調整對經濟的影響料將有限，通脹率甚至有望回落10至20個基點，這不僅為聯儲局提供更多放寬政策的空間，亦將對經濟增長帶來同等幅度的提振效果。稅制置換後，美國聯邦政府的年度收入預計將減少約300億美元。雖然財政壓力可能推升長期利率，但通脹降溫的預期應足以抵銷此一影響。然而，影響最深遠的經濟隱憂在於關稅相關的不確定性，預料相關局勢在未來數季甚至數年內仍將持續演變。



*各貿易夥伴所受衝擊將大相逕庭，若市場焦慮消退利率有望走低*



儘管關稅變化對美國經濟的實質影響有限，但各國受到的衝擊將大相逕庭。隨著舊關稅被推翻，巴西、中國、印度和加拿大等國家有望成為潛在「贏家」；反觀英國、日本、韓國和新加坡則可能面臨關稅小幅上調。然而，這對美國的貿易夥伴而言並非最終定局，因為隨後取代第122條款的關稅措施料將產生更深遠的影響。



市場方面，近期受關稅政策及伊朗局勢傳聞影響，導致市場利率回落，但利率與信貸利差依然在2022年確立的區間內徘徊。考慮到經濟背景相對穩定，加上場外觀望資金充裕，一旦當前市場焦慮消退，利率有望保持穩定甚至走低，而市場風險偏好亦將隨之提升。(wa)



