27/02/2026 09:25
【聚焦人幣】人民幣中間價持平6.9228，人行降外匯風險準備金率緩升值預期
《經濟通通訊社27日專訊》人民銀行今早公布，為促進外匯市場發展，支持企業管理好匯率風險，自3月2日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0。消息公布後，離岸人民幣兌美元短線快速走低逾100點。
外匯風險準備金率的調整方向遵循逆周期原則：貶值預期強化時上調增加購匯成本，升值預期較強時下調降低交易約束。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9228，持平於上個交易日，較市場預測偏弱800點，上個交易日報6.9228。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9228
|+0.00
|1歐元/人民幣
|8.1208
|-254.00
|100日圓/人民幣
|4.4216
|+8.00
|1港元/人民幣
|0.8848
|-7.30
|1英鎊/人民幣
|9.2709
|-682.00
|1澳元/人民幣
|4.8776
|-248.00
|1紐元/人民幣
|4.1018
|-250.00
|1新加坡/人民幣
|5.4488
|-130.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8912
|-299.00
|1加元/人民幣
|5.0266
|-116.00
|1人民幣/林吉特
|0.5639
|+8.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2292
|+247.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3124
|+149.00
|1人民幣/韓元
|208.9000
|+153.00