27/02/2026 09:25

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 6.9228 +0.00 1歐元/人民幣 8.1208 -254.00 100日圓/人民幣 4.4216 +8.00 1港元/人民幣 0.8848 -7.30 1英鎊/人民幣 9.2709 -682.00 1澳元/人民幣 4.8776 -248.00 1紐元/人民幣 4.1018 -250.00 1新加坡/人民幣 5.4488 -130.00 1瑞郎/人民幣 8.8912 -299.00 1加元/人民幣 5.0266 -116.00 1人民幣/林吉特 0.5639 +8.50 1人民幣/俄羅斯盧布 11.2292 +247.00 1人民幣/南非蘭特 2.3124 +149.00 1人民幣/韓元 208.9000 +153.00

《經濟通通訊社27日專訊》人民銀行今早公布，為促進外匯市場發展，支持企業管理好匯率風險，自3月2日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0。消息公布後，離岸人民幣兌美元短線快速走低逾100點。外匯風險準備金率的調整方向遵循逆周期原則：貶值預期強化時上調增加購匯成本，升值預期較強時下調降低交易約束。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9228，持平於上個交易日，較市場預測偏弱800點，上個交易日報6.9228。