27/02/2026 08:28

【ＡＩ】中國AI使用量首超美國，3款模型躋身全球榜前五

《經濟通通訊社27日專訊》全球最大人工智能(AI)模型服務平台OpenRouter數據顯示，今年2月期間，中國的AI令牌(Token)需求出現大爆發，使用量急增1.3倍，並首次超越美國，在開源模型上佔據榜首，結束此前由美國開發商主導的市場格局，並且在全球前五名中霸佔三席，包括稀宇科技(MiniMax)(00100)、月之暗面及DeepSeek。



上海稀宇科技(MiniMax)開發的M2.5模型，2月的令牌使用量為4.55萬億個，成為OpenRouter上使用量最高的模型；緊隨其後的是北京月之暗面上月發布的Kimi K2.5模型，令牌使用量為4.02萬億個；其他前五名的模型分別來自美國Google DeepMind、杭州深度求索(DeepSeek)和美國Anthropic。



總體而言，MiniMax、月之暗面和DeepSeek的模型，合計佔據當月平台排名前五名的模型令牌總消耗量近三分之二。令牌Token是AI模型處理文本的最小單位。相比用戶數，令牌使用量是更能真實反映AI模型使用強度、用戶粘性及商業價值的關鍵指標。



中國模型廠商憑藉快速技術迭代和成本優勢，迅速佔領全球市場，國產算力需求正經歷指數級增長。(ry)