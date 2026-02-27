27/02/2026 14:05

【數據前瞻】彭博估中國2月PMI表現疲軟，反映春節生產淡季影響

《經濟通通訊社27日專訊》全國人大會議將於3月5日開幕，屆時將公布「十五五」規劃，同時確定接下來一年的整體政策方向。《彭博經濟研究》分析，作為春節長假後發布的首個重要數據，內地2月份採購經理指數(PMI)預計表現疲軟，這主要反映了假期停工對製造業、建築業及部分服務業的影響。



*預計官方製造業PMI連續兩月處收縮區間*



《彭博》預計官方製造業PMI將從1月的49.3小幅降至49.1，連續第二個月處在收縮區間。官方非製造業商務活動指數也可能連續第二個月收縮，從上月的49.4微降至49.3。



《彭博》指出，官方調查可能顯示經濟增速放緩，但這主要是由於九天春節假期期間的季節性淡季造成的，工作日減少可能導致製造業和建築業活動收縮。服務業方面，旅遊業的強勁表現可能被金融及其他服務業的放緩所抵消。



另外，彭博料側重於出口企業的RatingDog中國製造業PMI也可能出現回落，預計從1月的50.3降至50.1，仍保持在擴張區間。(ry)