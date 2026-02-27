27/02/2026 13:53

【聚焦人幣】人行媒體：人民幣走勢存較大不確定性，外貿企業應做好匯率套保

《經濟通通訊社27日專訊》人民銀行今早公布，為促進外匯市場發展，支持企業管理好匯率風險，自3月2日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0。



對於後續匯率走勢，人民銀行主管的《金融時報》引述業內專家稱，未來一段時期外部形勢複雜多變，人民幣匯率走勢仍存在較大不確定性，外貿企業應做好匯率套保。



業內專家指出，當前國際環境複雜多變，地緣政治沖突增多，俄烏戰爭長期化，中東局勢動蕩，拉美政治事件突發，格陵蘭島爭端凸顯，都可能加劇全球外匯市場波動，並對人民幣匯率走勢形成擾動。未來隨著市場在匯率形成中發揮更大作用，人民幣匯率可能有升有貶、雙向浮動。「企業和金融機構不宜盲目跟風、賭匯率走勢，要堅持匯率風險中性理念，做好匯率風險管理。」(jq)