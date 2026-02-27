27/02/2026 09:42

【聚焦人幣】人行出手緩升值預期，人民幣即期開市貶203點子報6.86

《經濟通通訊社27日專訊》人行降外匯風險準備金率緩升值預期，人民幣兌一美元中間價今報6.9228，持平於上個交易日，較市場預測偏弱800點。離岸人民幣下跌百餘點下破6.85關口。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開203點子，報6.8600，上個交易日即期匯率收盤報6.8397。



上日人民幣即期繼續大漲，供求仍偏結匯，美元指數則小幅回升。人民銀行今早公布，為促進外匯市場發展，支持企業管理好匯率風險，自3月2日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0。人行並表示，將繼續引導金融機構優化對企業匯率避險服務，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



人行盤前宣布調降遠期售匯風險準備金率至0，清晰向市場傳遞監管的維穩態度。三菱日聯銀行中國首席金融市場分析師孫武表示，人行此舉為特朗普訪華創造條件，以向市場釋放人民幣繼續強勁升值不合適的信號。



遠期售匯風險準備金是2015年「811匯改」後人行創設的新工具。人行對開展代客遠期售匯業務的銀行收取外匯風險準備金，通過增加或降低銀行交易成本來間接調控結售匯行為，借此平穩人民幣匯率的市場預期。



人行於2015年10月15日首次設定20%的外匯風險準備金率，2017年9月因市場供求恢復平衡下調至0，2018年8月應對貿易摩擦影響重新上調至20%。2020年10月基於匯率彈性增強再次調降為0，2022年9月28日為穩定市場預期再次恢復20%。截至今日，20%外匯風險準備金率已維持3年5個月。(jq)