27/02/2026 16:43

【聚焦人幣】人民幣即期收報6.8559止三連升，市場指3月底前匯率仍偏強

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8559，較上個交易日4時30分收盤價跌162點子，止三連升，全日在6.8535至6.8720之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌98點子，報6.8523。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9228，持平於上個交易日，較市場預測偏弱800點，續創紀錄以來最大偏弱水平。



市場人士稱，人行下調遠期售匯風險準備金率至0，並加強對單邊預期的管理，料可緩和人民幣升勢。市場人士並指出，根據之前幾次遠期售匯風險準備金率調整後的市場走勢來看，人民幣的運行趨勢不會改變。



一外資行交易員稱，「中美元首3月底見面前，預計人民幣還是偏上行，起碼沒有明顯貶值的空間，估計後面人民幣還是會逐漸接近6.8關口。」



東方金誠首席宏觀分析師王青稱，預計短期內一段時間人民幣還會處在一個偏強運行狀態，若後期人民幣延續較快升值走勢，包括下調企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數、上調外匯存款準備金率等在內的穩匯市政策工具也可能出手，中間價調控力度也會相應加大。(jq)