27/02/2026 13:41

政治局會議：繼續實施更積極財策和適度寬鬆幣策，強化改革舉措與宏觀政策協同

《經濟通通訊社27日專訊》中共中央政治局今日召開會議，討論國務院擬提請第十四屆全國人民代表大會第四次會議審查的中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案稿和審議的《政府工作報告》稿。中共中央總書記習近平主持會議。會議強調，要繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，強化改革舉措與宏觀政策協同。



*持續擴大內需，做優增量、盤活存量*



會議指出，做好今年政府工作，要完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，堅持穩中求進工作總基調，統籌國內國際兩個大局，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，增強政策前瞻性針對性協同性，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定，實現「十五五」良好開局。



會議並強調，要著力建設強大國內市場，加緊培育壯大新動能，加快高水平科技自立自強。持續深化重點領域改革，進一步擴大高水平對外開放，扎實推進鄉村全面振興，推動新型城鎮化和區域協調發展。更大力度保障和改善民生，加快推動全面綠色轉型，加強重點領域風險防範化解和安全能力建設。要加強政府自身建設，牢固樹立和踐行正確政績觀。(sl)