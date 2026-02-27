27/02/2026 09:11

【中東戰火】伊朗外長阿拉格齊：第三輪美伊談判取得良好進展

《經濟通通訊社27日專訊》伊朗外交部長阿拉格齊周四（26日）受訪時談及與美國的第三輪談判，表示取得良好進展。



他說：「我們就協議的要素進行了非常嚴肅的討論，包括核問題和制裁問題。今天是我們進行過的最好、也是最嚴肅的會談之一。我們的理解如今已非常接近，當然，在某些問題上仍存在分歧，但雙方或許比以往認真。」



阿拉格齊表示，雙方已決定很快舉行下一輪談判，可能在大約一周後，制裁放鬆問題將在下次會議上進行更詳細的討論。



與此同時，據《華爾街日報》引述美國官員，美國要求伊朗摧毀其三大核設施，並將所有濃縮鈾移交給美國。(rc)