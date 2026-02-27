27/02/2026 09:18

【中東戰火】巴基斯坦與阿富汗衝突升級，巴軍空襲阿國首都喀布爾

《經濟通通訊社27日專訊》巴基斯坦和阿富汗爆發軍事衝突，且戰爭規模升級。阿富汗首都喀布爾、坎大哈省及帕克蒂亞省部分地區，周五（27日）凌晨遭巴軍空襲，阿國塔利班武裝則大規模攻擊巴國軍事目標。



阿富汗政府發言人穆賈希德表示，喀布爾、坎大哈省及帕克蒂亞省部分地區，遭巴軍空襲。喀布爾市中心在周五凌晨時分傳出爆炸巨響，懷疑有飛機飛過，其後傳出激烈槍聲。



阿富汗從坎大哈省及赫爾曼德省，向巴基斯坦軍事目標採取大規模行動，報復巴基斯坦軍隊早前的空襲。



巴基斯坦軍方消息人士表示，巴方凌晨空襲阿富汗喀布爾及坎大哈省等地的重要軍事設施，摧毀多處指揮中心、彈藥庫及後勤基地，以回應阿方攻擊巴方的邊境哨站。喀布爾遭受空襲後，阿方請求停火，但巴方決定繼續空襲，直至完全達成目標。(rc)