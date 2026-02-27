27/02/2026 09:51

【外圍經濟】Netflix退出華納兄弟探索競購戰，派拉蒙天舞料成贏家

《經濟通通訊社27日專訊》串流媒體巨企Netflix退出對華納兄弟探索的競購戰，派拉蒙天舞有望敲定以1110億美元的交易，收購華納兄弟探索。



Netflix周四（26日）在聲明中表示：「我們之前談判達成的交易本可以創造股東價值，且具備獲得監管部門批准的明確路徑。不過，若要匹配派拉蒙天舞的最新報價，這筆交易在財務上將不再具有吸引力，因此我們拒絕跟進報價。」



消息公布後，Netflix股價在盤後交易中一度大漲13%，顯示投資者樂見該公司放棄交易。



去年12月，Netflix簽署價值827億美元的協議，收購華納兄弟的片廠和串流媒體業務。但派拉蒙隨後對華納兄弟多次發出競購要約。華納兄弟周四表示，派拉蒙最新提出的每股31美元的收購要約更具優勢。(rc)