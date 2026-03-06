06/03/2026 09:58

【中東戰火】花旗：能源危機或推高煤價，內地火電企業面臨盈利壓力

《經濟通通訊社6日專訊》花旗發表研究報告指出，受中東地緣政治衝突影響，可能引發能源危機，或推高煤炭價格，對內地火電企業盈利構成壓力。



報告指出，截至3月4日，秦皇島5500大卡動力煤現貨價為每噸751元人民幣，按周上升2.2%，按月上升7.8%，按年上升14.6%。由於東亞國家包括台灣、日本及南韓分別有46%、33%及10%的發電量依賴液化天然氣，若中東局勢影響液化天然氣供應，這些國家或轉用煤炭發電，推高亞洲煤炭現貨價格。



花旗提到，2022年俄烏衝突期間，內地動力煤現貨均價達每噸1273元人民幣，較現時水平高出69%。同時，由於近年新增風電及太陽能發電產能競爭加劇，透過競價釐定的市場化上網電價將下跌，預計2026年內地獨立發電商的上網電價將按年下降。該行對內地火電企業看法審慎。(rh)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。