03/03/2026 10:00

【中東戰火】大摩：地緣政治風險事件並未導致股市持續波動，油價往後走勢將是關鍵

《經濟通通訊社3日專訊》大摩發表研究報告指出，大多數地緣政治風險事件並未導致持續的拋售，油價將決定波動性是否上升。



報告提及，地緣政治風險事件並未導致股市持續波動。事實上，此類事件發生後1、6及12個月，標普500指數平均上漲2%、6%及8%。與上周末伊朗及中東地區事件相關的股市看空情境，將取決於油價是否大幅且持續上漲，從而對商業周期持續時間構成風險。



歷史顯示，此類原油價格暴漲需滿足按年漲幅達75%-100%以上（即每桶超過100美元），而且處於周期後段環境，方能顯著提高此情境發生的機率。目前大摩認為處於早期周期環境，企業獲利復甦正在加速。除非油價以歷史顯著方式急劇上漲並維持高位，近期事件不太可能改變該行對未來6至12個月美國股市的看多觀點。(jl)



