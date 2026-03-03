03/03/2026 10:27

【中東戰火】高盛：伊朗相關風險或推油價升至每桶100美元

《經濟通通訊社3日專訊》高盛發表研究報告指出，霍爾木茲海峽的油輪運輸受到嚴重幹擾，許多船運公司、石油生產商和保險公司都採取觀望態度。該海峽通常承載全球五分之一的石油和液化天然氣供應。



報告指出，若霍爾木茲海峽的運輸量在一個月內下降50%，並在之後11個月維持下降10%的水平，布油油價可能攀升至每桶100美元，之後風險溢價和價格將會回落。



高盛表示，亞洲上游能源股目前股價反映的平均布倫特原油價格約為每桶70美元，相對發達市場同業估值較為便宜。而中海油(00883)和中石油(00857)在布油油價處於每桶80美元至90美元時，相關公司今年自由現金流收益率可超過10%。



若霍爾木茲海峽運輸完全中斷一個月，天然氣價格可能升至每百萬英熱單位25美元，較目前水平高出130%。這一價格水平曾在2022年歐洲能源危機期間引發大規模天然氣需求反應。



對於煉油業，高盛認為伊朗相關地緣政治風險初期對中國以外的煉油企業影響偏負面，因為原油成本、運費和官方售價可能上升。不過，在產品市場供應緊張的情況下，這些壓力可能在之後轉嫁出去。(rh)



