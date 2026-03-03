03/03/2026 10:05

【中東戰火】高盛：中東衝突推升油價及地緣政治風險，亞洲股市短期波動

《經濟通通訊社3日專訊》高盛發表研究報告指出，中東衝突已推升國際油價及地緣政治風險，並估計布蘭特原油上漲20%可能使區域企業獲利減少2%，區域內差異較大，但這取決於衝突持續時間。



高盛表示，目前未對2026年MSCI亞洲（除日本）指數(MXAPJ)獲利增長31%的預測做出任何調整。地緣政治風險激增通常對短期造成負面影響，但隨時間消退。目前地緣政治風險上升，正值區域易受修正影響之際，更凸顯衍生性覆蓋策略的吸引力。



策略上，高盛維持正面看法，將短期弱勢視為建倉關鍵主題的機會，包括國防、電力及股東回報。戰術上，該行重點推薦可能受惠或受不利影響於油價上漲的個股。(jl)



