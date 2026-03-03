03/03/2026 10:42

【中東戰火】大和：伊朗戰事影響航運供應鏈，料運費上漲利好航運公司惟長期情緒不利好

《經濟通通訊社3日專訊》大和發表研究報告指出，美國和以色列與伊朗之間的軍事行動已升級至戰爭級別，全球物流供應鏈進入新一輪的干擾，多間航運公司暫停受影響地區的服務。



報告指出，霍爾木茲海峽已關閉商業航運，原油油輪市場受到最大影響，據機構數據顯示，38%的海運油輪受到影響；貨櫃船營運商在紅海亦面臨武裝襲擊風險增加，當中，馬士基宣布將增加經好望角的改道航線，而非按原計劃擴大紅海服務；地中海航運則宣布暫停中東地區服務。赫伯羅特已對其波斯灣服務徵收每標準箱1500美元的戰爭風險附加費。



大和認為，地緣政治緊張局勢升級可能延遲部分貨櫃航運公司恢復紅海服務的計劃。儘管美國總統特朗普表示預計伊朗衝突將在「四星期左右」結束，但事態升級可能在短期內推高需求，同時減少運力（船舶和飛機）。雖然運費上漲環境將利好航運公司（包括油輪、貨櫃船和散貨船營運商）的股價，但大和提醒，長期戰爭對整體市場情緒並不利好。(rh)



