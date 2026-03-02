02/03/2026 11:04

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 霍爾木茲海峽油輪交通受干擾，影響全球20%石油及液化天然氣供應

▷ 高盛報告指原油現價含每桶18美元風險溢價，對應六周中斷

▷ 船運公司、石油生產商及保險公司轉為觀望模式 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社2日專訊》高盛發表研究報告指出，霍爾木茲海峽的油輪交通，通常有全球五分之一的石油和液化天然氣供應經此通過。目前似乎受到顯著干擾，因為許多船運公司、石油生產商和保險公司，在有關船舶受損的報導下，已轉為謹慎的觀望模式。該行認為中東局勢發展帶來上行風險。目前，該行的基本情境能源價格預測維持不變。報告提及，根據周末零售價格上漲15%，高盛估計原油價格中目前已內含約每桶18美元的即時風險溢價，這大致對應該行估計霍爾木茲海峽流量全面中斷六周的公平價值影響。若僅50%的流量中斷一個月，影響則減弱至增加4美元。然而，若市場對更持久供應中斷風險要求更高溢價，油價可能大幅進一步上漲。直到上周五之前，歐洲天然氣和現貨液化天然氣價格幾乎未內含風險溢價，但高盛認為若霍爾木茲海峽的液化天然氣供應持續中斷，價格將面臨顯著上行風險。在流量全面中斷一個月的假設情境下，該行認為歐洲天然氣和現貨液化天然氣很可能接近每兆瓦時74歐元，較當前水準高出130%，這一門檻曾在2022年歐洲能源危機期間引發大型天然氣需求反應。該行認為美國天然氣價格的上行風險有限。(jl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。