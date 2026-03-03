03/03/2026 10:45

▷ 美銀報告指中東局勢或影響中國油氣供應，霍爾木茲海峽佔原油進口36%

▷ 中國2025年原油淨進口5.75億噸，天然氣進口1740億立方米

▷ 美銀上調中石油、中石化、中海油服目標價及評級 More ▼ Less ▲

股票編號及名稱 新目標價 舊目標價 新評級 舊評級 中石油(00857) 10.5港元 9.0港元 買入 買入 中石化(00386) 6.0港元 5.3港元 買入 買入 中海油服(02883) 12.6港元 9.0港元 買入 中性

《經濟通通訊社3日專訊》美銀發表研究報告指出，伊朗局勢緊張可能影響中國油氣供應。報告指出，霍爾木茲海峽約佔全球石油供應的20%，包括來自沙特阿拉伯、阿聯酋、伊拉克、科威特和伊朗的出口，以及卡塔爾的大量液化天然氣。2025年，中國原油淨進口量達到5.75億噸，天然氣進口量達到1,740億立方米，分別佔其表觀消費量的73%和42%。通過霍爾木茲海峽運輸的進口量約佔中國原油進口總量的36%和天然氣進口量的16%。報告認為，中石油(00857)在三大石油公司中對進口原油的依賴度最低，並控制著中國約60%的天然氣供應。考慮到油價上漲及天然氣價格假設上調，美銀上調2026-27年盈利預測2-3%。上調中石油(00857)目標價至10.5港元，給予「買入」評級。對於中石化(00386)，報告指出其較地方煉油廠更具優勢，因其多元化的原油供應使其能在地煉開工率下降時獲得額外市場份額。只要原油價格保持在每桶130美元以下，煉油廠可以根據發改委的定價機制將較高的原料成本轉嫁給終端用戶。上調中石化(00386)目標價至6港元，維持「買入」評級。美銀將中海油服(02883)評級從「中性」上調至「買入」，目標價從9港元上調至12.6港元。雖然盈利預測維持不變，但考慮到油價上漲趨勢下市場對油服資產重估的傾向，給予1.06倍市帳率估值。(bn)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。