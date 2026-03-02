26,059.85
02/03/2026 09:03
美匯指數報97.976，美國1月PPI降至2.9%仍高於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|97.976
|97.608
|0.368
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|156.41/45
|156.37/41
|156.04/08
|歐元/美元
|1.1773/77
|1.1769/73
|1.1814/18
|英鎊/美元
|1.3430/34
|1.3417/21
|1.3483/87
|美元/瑞郎
|0.7688/92
|0.7685/89
|0.7694/98
|美元/加元
|1.3652/56
|1.3659/63
|1.3643/47
|澳元/美元
|0.7082/86
|0.7064/68
|0.7115/19
|紐元/美元
|0.5970/74
|0.5958/62
|0.5996/6000
|美元/人民幣
|6.8582/86
|6.8587/91
|6.8580/84
|美元/港元
|7.8214/18
|7.8237/41
|7.8227/31
上述報價只供參考用