02/03/2026 08:22

【中東戰火】特朗普預告軍事行動維持四周，以色列稱已清理所有伊朗高層

《經濟通通訊社2日專訊》美國總統特朗普當地時間周日（1日）表示，對伊朗的軍事行動可能持續四周左右。以色列國防軍宣布，已完成對伊朗所有高級領導層的「清除行動」。



特朗普稱，伊朗是一個大國，對其軍事行動可能需要約四周時間完成，或者更短，這是「目前美國政府對軍事行動時間線的預期判斷」。但他同時強調，對伊朗的作戰行動將持續到所有目標完成。



*鷹派前總統艾哈邁迪內賈德被殺*



以色列國防軍亦稱，將繼續清除任何對以色列及其公民構成威脅的勢力，並繼續打擊伊朗的基礎設施。伊朗媒體證實，被殺政要包括強硬派前總統艾哈邁迪內賈德。



同日，伊朗臨時領導委員會召開了第二次正式會議。(jf)





