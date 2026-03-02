02/03/2026 08:40

【中東戰火】中東局勢升溫，國泰航空宣布暫停往來利雅得航班

《經濟通通訊社2日專訊》因應中東地區近期局勢變化，國泰航空(00293)宣布，將取消2月28日至3月3日期間所有往返沙特阿拉伯首都利雅得的航班。



針對受影響旅客，國泰同步啟動特別票務安排。凡已訂購3月7日或之前往返香港與杜拜機票的乘客，若需更改訂位、變更航點或申請退票，將獲豁免相關手續費。



國泰提醒，經旅行社或第三方平台購票的旅客，請直接聯繫原購票單位辦理更改行程或退款。若是透過國泰官方管道訂票，則可與國泰客戶服務團隊聯絡處理相關事宜。



國泰表示將持續密切關注區域情勢發展，未來數日不排除進一步調整航班。建議旅客出發前，前往國泰官網查閱最新航班動態及相關公告。(ul)